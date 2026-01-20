قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس جدية مشروع مصر التنموي

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار الحضور المصري داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي العالمي، وتعكس بوضوح المكانة التي باتت تحتلها مصر كدولة فاعلة ومؤثرة في النقاشات الدولية المتعلقة بالاقتصاد والتنمية والاستثمار.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح المجال أمام تقديم خريطة استثمارية متكاملة تعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات اقتصادية حقيقية في قطاعات محورية ذات عائد مرتفع، مؤكدا أن تنوع هذه القطاعات وقدرتها على النمو يجعل مصر بيئة جاذبة للشركات العالمية الباحثة عن فرص مستقرة وطويلة الأجل، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تطوير شامل للبنية الاقتصادية و التشريعية، وموقع جغرافي يؤهلها للقيام بدور إقليمي مؤثر في حركة التجارة والاستثمار.

و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة الدول وصناع القرار الاقتصادي العالمي تمثل فرصة لإعادة تعريف موقع مصر داخل سلاسل الاقتصاد العالمي، وفتح قنوات جديدة للتعاون في ملفات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والتحول الصناعي، مشيرا إلى أن مصر لم تعد تطرح نفسها كسوق استهلاكي فقط، بل كمركز إقليمي للإنتاج والخدمات واللوجستيات.

وفيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى، أوضح فرحات أن هذا اللقاء يحمل أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز الإطار الثنائي، ويعكس إدراكا أمريكيا متزايدا لأهمية الدور المصري في حفظ التوازن الإقليمي، والتعامل مع ملفات معقدة تمس الاستقرار الدولي، إلى جانب بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في المرحلة المقبلة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تمثل تأكيدا عمليا على أن مصر أصبحت رقما مؤثرا في معادلة الاقتصاد العالمي، ودولة تمتلك رؤية واضحة وقدرة حقيقية على تحويل التحديات الدولية إلى فرص تنموية تخدم مصالحها الوطنية وتعزز مكانتها الدولية.

اللواء الدكتور رضا فرحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس القرار الاقتصادي العالمي

