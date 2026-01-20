اليماحي: دول المنطقة والعالم أجمع تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتق مصر

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء قدَّم اليماحي التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكدًا أن علاقات مجلس النواب المصري مع البرلمان العربي سوف تشهد في ظل رئاسته مرحلة جديدة من التعاون الوثيق استمرارًا واستكمالًا للتعاون البناء والمثمر على مدار السنوات الماضية.

وأكد حرص البرلمان العربي على التنسيق المشترك مع مجلس النواب المصري في المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.

وأعرب "اليماحي" عن تقدير البرلمان العربي لدور جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم وتيسير أعمال البرلمان العربي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بدوره على أكمل وجه. كما أشاد بالتجربة البرلمانية المصرية الرائدة والعريقة والتي يزيد عمرها عن أكثر من قرن ونصف من العمل الوطني الجاد والمخلص.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس البرلمان العربي جهود الرئيس السيسي في صون الأمن القومي العربي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن دول المنطقة والعالم أجمع يدركون تمامًا حجم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها مصر في هذا الملف تحديدًا، مؤكدًا أنه هو دور مشرف نفتخر ونعتز به دائمًا.

من جانبه، عبَّر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، عن بالغ تقديره لتهنئة رئيس البرلمان العربي، مُشيدًا بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك، ومؤكدًا على حرص مجلس النواب على دعم عمل البرلمان العربي خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

حضر اللقاء من البرلمان العربي كل من المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وعماد الصحاف الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والقانونية وخليل الحوسني الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للشؤون الإدارية والمالية والدكتور مضر الراوي مدير مكتب شؤون الرئاسة بالبرلمان العربي.

https://youtu.be/eqQfCbZYuFo