تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

قررت نقابة الصحفيين تأجيل انتخابات «رابطة محرري الشئون الخارجية» إلى يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للرابطة، والمحدد بـ (50% + 1).

وأوضحت النقابة أنه من المقرر أن يبدأ تسجيل أسماء الزملاء الصحفيين الراغبين في المشاركة في الانتخابات اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل بالطابق الرابع بمقر النقابة، على أن يُعقد الاجتماع بحضور نسبة (25%) طبقًا للائحة.

وأكدت حرصها على استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية بما يضمن مشاركة أوسع من أعضاء الرابطة، داعية الزملاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.