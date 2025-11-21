مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط

الحفل حضره وزراء وسفراء ورجال أعمال وأعضاء البرلمان ونجوم الفن والرياضة والإعلام

احتفل مستشفى الناس الخيري، الثلاثاء، بمناسبة تدشين أول وأكبر مركز لزراعة الكبد بالمجان فى مصر والشرق الأوسط، في حفل عشاء مميز واستثنائي تحت شعار "مصر مفتاح الحياة"، الذى سادت فيه روح دعم رسالة عمل الخير، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء السابقين والمسئولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة ونجوم المجتمع من الفنانيين والرياضيين والإعلاميين والكتاب الصحفيين، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني.

وشارك في الحفل الإعلامية القديرة لميس الحديدي التي أجرت لقاءات حوارية على هامش الحفل الذى نُقل على شاشة قناة النهار، مع قيادات المستشفى ورجال الأعمال الداعمين، حول جهود مستشفى الناس وخدماتها، حيث استضافت الأستاذ أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، ورجل الأعمال أيمن الجميل، والدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أديس، والدكتورة إيفيت عزت اسكندر رئيس قسم الغدد والسكر بمستشفى الناس، والدكتور عمرو عبدالعال مؤسس برنامج زراعة الكبد بمستشفى الناس، أستاذ جراحة القنوات الصفراوية والبنكرياس والكبد بجامعة عين شمس.

كما استضافت الإعلامية لميس الحديدي، الدكتور سيد خضر أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى القصر العيني ومستشفى الناس، والدكتور محمد عزام استشاري جراحة القلب بالقصر العيني ومستشفى الناس، والدكتور أحمد عبد السلام رئيس قسم التجميل والحروق في مستشفى الناس، فيما أشاد الضيوف خلال اللقاءات بالخدمة الطبية التى تقدمها المستشفى، وكذلك الدور الإداري المتميز للأستاذ حاتم الملا المدير التنفيذي للمستشفى.

وفي رسالة تكامل بين الفن وعمل الخير، عُرضت بعض المقتنيات النادرة للفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، في مزاد خلال الحفل، وذلك بعدما تبرعت بها أسرة العندليب - الذى رحل عن عالمنا مريضًا بالتليف الكبدي – لصالح مستشفى الناس، حيث تم تخصيص عائد هذه المقتنيات التى تعرض لأول مرة لصالح جهود مستشفى الناس في خدمة المرضي وعلاجهم بالمجان.

وتضمن حفل مستشفى الناس الذى قدمت الإعلامية لينا الطهطاوي فقراته الداخلية، فقرات غنائية بدأتها الفنانة الصاعدة حنين الشاطر، حيث استمتع الحضور بتقديمها مجموعة متنوعة من أغانيها، كما تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات المستشفى على مدار في أقسامها الخمسة، قلب الأطفال، وقلب الكبار، والسكر، والجهاز الهضمي، والحروق، والذى ينضم إليهم حديثًا القسم السادس، وهو وحدة زراعة الكبد.

واختتم الحفل بفقرة غنائية مميزة مع النجمة الكبيرة آمال ماهر، التى قدمت باقة متنوعة من أغانيها بصوت يهز المشاعر والتي أسعدت بها الحضور الكبير في الحفل الخيري، كما قدمت عدة أغاني للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، كما أشارت إلى سعادتها بالمشاركة فى هذا الحفل الخيري الذى يُعلن من خلاله تدشين مركز زراعة الكبد بمستشفى الناس، خاصة أن والدها توفي بعد إصابته بنفس المرض.

ويسهم افتتاح مركز زراعة الكبد في تحقيق نقلة كبيرة في مسيرة مستشفى الناس التى أصبحت مدينة طبية متكاملة لتقديم العديد من الخدمات الطبية بالمجان تحت شعارها الدائم "عالجوا الفقراء.. كما يحب الأغنياء أن يعالجوا"، وذلك باعتبارها أكبر مستشفى خيري في الوطن العربي وأفريقيا والتى تضم أول قسم لجراحات قلب حديثي الولادة في مصر، ووحدة حضانات ورعاية حديثي الولادة، وقسم جراحات الجهاز الهضمي والمناظير، وقسم علاج مرض السكري للأطفال، ووحدة علاج الحروق، هذا إلى جانب مركز زراعة الكبد.

ويأتى احتفال تدشين مركز زراعة الكبد في مستشفى الناس، الذى تم بثه على شاشة قناة النهار، الراعي الرسمي للحفل، وبدعم شركاء النجاح والرعاة المؤمنين برسالة الصرح الطبي الكبير في تقديم العلاج بالمجان وبكل حب لكل المصريين، دافعًا لاستكمال مسيرة الإنجازات العلمية والطبية ومجهودات العمل الأهلي الخيري داخل مستشفى الناس التى تحققت بفضل الله وجهود الفرق الطبية ودعم المصريين من كل الفئات.

بدوره، وجه الأستاذ أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، الشكر للحضور الكريم الذى شرف الحفل، قائلًا: "حضوركم دعم لينا وبيخلينا أقوى، لأن المستشفى تتصدى للمرض الأصعب والأخطر"، مضيفًا: "أنا تقريبا عايش هنا في المستشفى بقالى 6 سنين، وبالصدفة احنا احتفلنا بتدشين مركز زراعة الكبد يوم 18 نوفمبر، وفي نفس التاريخ سنة 2019، عملنا أول قسطرة هنا في مستشفي الناس، واحنا عندنا لسه حوالي 360 سرير عايزين نشغلهم، ولو عملتوا سرش على جوجل هتلاقوا إن أكبر مستشفى خيري في الوطن العربي وأفريقيا هو مستشفى الناس بسعة 600 سرير كلها بالمجان".

وأضاف: "اللي عايز أقوله إن الواحد أما بعد الشر حد عزيز عليه بيحصله حاجه، بيبقى عايز إيد تمسكه وتقوله اطمن احنا معاك لغاية الآخر، واحنا بنعمل ده بالدعم المستمر لينا من كل المصريين الجدعان بكل طوائف الشعب، وده اللي بيدينا الشجاعة والقوة إننا نقول احنا هنكمل الـ 600 سرير، ومش بس كده، احنا إن شاء الله هيبقى عندنا مباني في صعيد ودلتا مصر عشان نكون قريبين من كل مريض، واللى بنقف ونسند عليه هو جدعنة وقوة الشخصية المصرية وحبها لعمل الخير"، كما وجه الشكر لجميع العاملين والفرق الطبية بالمستشفى الذين وصل عددهم إلى 1800 شخص.

واستكمل حديثه عن وحدة زراعة الكبد الجديدة: "دلوقتي هتكلم عن موضوع حفلنا النهارده الخاص بزراعة حياة، زراعة كبد هي زراعة حياة، لأن الكبد مالهوش غسيل، الكبد هو حياة"، مضيفًا: "يعني الراجل اللي بيصاب بمرض الكبد خلاص بيبدأ العدد التنازلي بتاعه، والنهارده احنا عندنا مكان في مصر بيعمل زي ما شوفنا عمليات زراعة كبد للأطفال دول – في إشارة إلى أطفال خضعوا لجراحة زراعة الكبد في مستشفى الناس - ودول على فكرة ثلاثة من ثمانية أطفال عملوا عمليات في 4 شهور".

وأشار إلى أن كل الأطفال الذين يجرون عمليات زراعة الكبد في مصر عددهم لا يتجاوز تقريبًا 100 طفل في السنة، لافتًا إلى أن مستشفى الناس وضعت خطة عمل لوحدة زراعة الكبد لإجراء 100 عملية زراعة كبد للأطفال بتبرع من الأب أو الأم، مؤكدًا أن هذه العملية تكون أصعب بكثير من زراعة الكبد التى تتم عن طريق شخص حديث الوفاة.

واختتم كلمته: "النهارده بنعلن اسم الحفل "مصر مفتاح الحياة"، لأن مصر دائمًا كانت مفتاح الحياة، ومصر علمت الناس الطب.. مصر دائمًا بتطلعلنا الفنانين.. مصر هي اللي بتطلعلنا الثقافة.. والنهارده احنا بنحتفل بالمصريين، واحنا فخورين إننا مصريين.. والأهم من كده إننا بنقول لكل طفل وكل واحد مريض احنا معاكم وجنبكم وبابنا مفتوح لكم طول ما في مصريين جدعان زينا وزيكم".

وحضر حفل مستشفى الناس الخيري، بمناسبة تدشين أول وأكبر مركز لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، عدد كبير من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء وممثلي سفارات الدول العربية، منهم: سامح شكري وزير الخارجية السابق، وطارق الملا وزير البترول السابق، وعبد الله غراب وزير البترول السابق، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق، ورضا حجازي، وهاني محمود وزير الاتصالات السابق، وعادل العدوي وزير الصحة السابق، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، وعبد الواحد النبوي وزير الثقافة السابق، وسامي الشريف وزير الإعلام السابق، وسها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج السابقة، والدكتور محمد فاروق، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

كما حضر الحفل، من ممثلي السفارات العربية، هم: السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر، وأسماء شنيتي، القائم بأعمال سفير الجزائر، هذا إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وكبار رجال الدولة، بينهم: الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء السابق.

كذلك شارك في الحفل باقة مميزة من رجال وسيدات المال والأعمال المستثمرين في مجالات البترول والزراعة والتطوير العقاري والتعليم والأدوية والعديد من المجالات الاستثمارية الهامة، منهم: أيمن الجميل، ورجل الأعمال محمد فاروق، وإبراهيم المعلم، والدكتورة نوال الدجوي، وأحمد هيكل، والدكتور على عوف، وأيمن قرة، وعلى الجميل، وأيمن عبد الحميد، وأسامة أبو المجد، وياسر ضوه، وعمرو صدقي، وسامح الترجمان، والمهندس هشام مكاوي.

هذا إلى جانب حضور كبار الإعلاميين والكتاب الصحفيين، ومنهم: عمرو الفقي، وعبد اللطيف المناوي، وخالد صلاح، وشريهان أبو الحسن، وإيمان الحصري، ورامي رضوان، وسيد على، ونهي النحاس، وإيمان أبو طالب، وداليا أشرف، ولمياء عبد الحميد، ودعاء فاروق، وماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأحمد إمبابي رئيس تحرير روزاليوسف، وكريمة سويدان.

ومن الشخصيات العامة والسياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين الذين حضروا الحفل، مصطفي بكري، وسامح عاشور، ومهاب مجاهد، وعمرو درويش، وصلاح حسب الله، وطارق الخولي، وجون طلعت، وهالة أبو السعد، والدكتورة هبة قطب، والمهندس باسل عادل، والدكتور أسامة قابيل، والأب بطرس دانيال، والدكتور خالد مجاهد، وليلي سالم، ومحمود التهامي.

كما حضر من الفنانين وعالم الأزياء، النجمة ليلي علوي، وخالد سليم، وهاني البحيري، وهاني فرحات، وعمرو سليم، ويارا السكري ، وبسنت النبراوي، وملك زاهر، وتامر هجرس، ولقاء سويدان، وأمير صلاح الدين، وعلى الألفي، ورحمة أحمد.

ومن الرياضيين وقيادات الأندية والإعلام الرياضي، حضر، خالد مرتجي، وطارق قنديل، ومحمد سراج الدين، وأحمد سليمان، وجمال علام، وأحمد بلال، وخالد بيبو، وأحمد فتحي، ومصطفي يونس، وهاني رمزي، وهشام يكن، ورانيا علواني، وسيف زاهر، وأحمد براده، وإسلام صادق، وجمال العاصي، وأمير هشام، وفرح على.