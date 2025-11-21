بالكلبشات.. ذئاب المدرسة الدولية المتهمين بـ خدش براءة الصغار في النيابة

ظهر المتهمين الأربعة بواقعة خدش براءة صغار المدرسة الدولية داخل مقر النيابة بمحكمة العباسية خلال الاستماع لأقوالهم حول الاتهامات المتعلقة بـ خدش براءة طلاب المدرسة.

وتبين من التحريات أن المتهمين استدرجوا الصغار الضحايا إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة حتى لا يتم رصدهم وفور اكتشاف الواقعة أرشد الصغار عن تلك الأماكن.

وتواصل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية التحقيقات في واقعة قيام ٣ عمال وفرد أمن بمدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة.

وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري محامي الضحايا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين ٤ و ٦ سنوات، ٤ في مرحلة kg2 وفتاة في الصف الأول الابتدائي، والمتهمين فرد أمن ٢٨ عام، وعامل ثلاثيني وآخر في نهاية الخمسينات وعامل رابع ٦٠ عام.

وتابع دفاع ضحايا المدرسة الدولية، أن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في الحادث وستنتقل للمعاينة بعد الانتهاء من سماع أقوال أولياء الأمور، وأن التحقيقات ستكشف مفاجآت عن وجود ضحايا آخرين وخبايا أخرى في الوقائع وعلاقات مترابطة بين المتهمين.

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في أحد أماكن المدرسة.

القصة تعود وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام حيث قرر أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحديد محضر بالواقعة.

وبمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.