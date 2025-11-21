قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز ملامح خطة توسع المناطق الحرة في مصر.. تفاصيل

علياء فوزى

 قال المهندس عصام بحيري، وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن نسب الإشغال تصل إلى 100% في نحو 7 مناطق حرة في مصر من أصل 9 مناطق، وهناك منطقتين فقط متوفر فيهم أماكن منطقة قفط بمحافظة قنا، ومنطقة أخرى في السويس(المنطقة الحرة في السويس 3 مناطق متجاورة منهم 2 نسبة الإشغال 100%).

وأضاف المهندس عصام بحيرى، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الدولة تستهدف إنشاء  مناطق حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الموافقة من قبل اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، وعدد من الوزراء على إنشاء 4 مناطق حرة جديدة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية ( العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان ، برج العرب) وسيتم العرض علي مجلس الوزراء قريبا، وستقوم هيئة المجتمعات بترفيقهم، خاصة في ظل وجود بروتوكول تعاون بين هيئتي(المجتمعات العمرانية، الاستثمار).

وتابع: “لدينا تجربتين ناجحتين في المناطق الحرة المملوكة للمجتمعات العمرانية واحدة تتبع جهاز دمياط الجديد، وأخرى في السويس مملوك لجهاز تنمية شمال خليج السويس، تم ترفيقهم وتقسيمهم، مقابل حق انتفاع  تقوم هيئة الاستثمار بتحصيله بالدولار من الشركات ثم سداده لهيئة المجتمعات العمرانية”.

إنشاء منطقة حرة جديدة في دمياط 

وأشار رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار،إلى إنشاء منطقة حرة عامة جديدة بمدينة الأثاث، إذ تم استقطاع نحو 150 ألف متر وجار إنشاء أسوار حول المنطقة، وبدأنا تخصيص 3 مشروعات باستثمارات مصرية، ومن المتوقع أن ترى النور في منتصف 2026.

قرار بإنشاء 3 مناطق حرة جديدة

وأوضح المهندس عصام بحيري، أنه صدر قرار بإنشاء 3 مناطق حرة بنويبع والمنيا -تم تغيير المكان إلي المنيا الجديدة-، أسوان ارض مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المتوقع وصول عدد المناطق الحرة بنهاية العام المقبل 16 منطقة حرة في مصر بجانب المنطقة الحرة الإعلامية. 

المنطقة الحرة بنوبيع

ونوه رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، إلى أنه جاري الآن عمل دراسات للمنطقة الحرة في نويبع، وتوصيل المرافق لها، ولكن هناك تحديات خاصة بجذب المستثمرين و العمالة إليها، رغم قربها من ميناء نويبع إلا أنها ميناء ركاب ليست ميناء حاويات، وأيضا اختيار الصناعات المتوافقة مع البيئة.

