قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد مديري قطاع الشركات ببنك كريدي أجريكول العالمي، لبحث فرص الاستثمار والتعرف على أخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

يأتي هذا الاجتماع تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها البنك مع الهيئة، العام الماضي، ونصت على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك المنتشرين في 46 دولة حول العالم، لتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

ضم وفد البنك فيرجينيا جروسيل، رئيس قطاع الشركات بكريدي أجريكول فرنسا والمتحدثه بإسم الوفد،  وجون بيير ترينيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، بالإضافة إلى مديري قطاع الشركات ببنك كريدي أجريكول فى الأقاليم الفرنسية (DME Club)، والذى يعقد اجتماعات دورية في العواصم الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.

مصر مقصد الاستثمارات الأوروبية 

وقال حسام هيبة إن مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا بعد تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، ودخول الاتفاقية الأفريقية القارية للتجارة الحرة حيز التنفيذ، ما يضمن وصول البضائع الأوروبية إلى أفريقيا دون أية عوائق، مع تمتعها بالحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى مزايا السوق المصري من الموقع الجغرافي الرابط بين 3 قارات، وتوافر العمالة المدربة والماهرة بتكلفة تنافسية، والعمق التصنيعي وسهولة الوصول للصناعات المُغذية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن السبيل لتحقيق طفرة في تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى مصر هو سد الفجوة المعلوماتية عن السوق المصري، وتحسين جهود الترويج للاستثمار، وهذا ما يقوم به شركاؤنا الدوليون من القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، ومن أهمهم بنك كريدي أجريكول.

وشكر جون بيير ترينيل الهيئة العامة للاستثمار على هذا الحوار البنّاء مع وفد كبار مديري قطاع الشركات في بنك كريدي أجريكول، وأكد التزام البنك الراسخ بدعم النمو الاقتصادي في مصر، وتسهيل التجارة، وتمكين مجتمع الأعمال من استغلال فرص الاستثمار عبر الحدود، خاصةً أن بنك كريدي أجريكول يمتلك حضوراً طويل الأمد في مصر، مما يجعله شريكاً استراتيجياً لدعم الاستثمار الأجنبي من خلال خبرته العميقة وشبكته العالمية الممتدة."

وأعربت فيرجينيا جروسيل، عن سعادتها بالتعرف عن قرب على فرص الاستثمار الواعدة في مصر.

وعرض حسام هيبة للإصلاحات التشريعية والإجرائية وحوافز الاستثمار، والتى تعكس الالتزام بتعزيز بيئة أعمال قوية وجاذبة، وأكدت حرصها على نقل هذه الرؤى القيمة إلى عملاء البنك للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر.

هيئة الاستثمار مصر بنك كريدي أجريكول الترويج للاستثمار الاستثمارات الأوروبية العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يزور الدير المحرق

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بأسيوط

السفير مهند العكلوك

السفير مهند العكلوك: جرائم الإبادة في غزة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل

بالصور

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد