هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد مديري قطاع الشركات ببنك كريدي أجريكول العالمي، لبحث فرص الاستثمار والتعرف على أخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

يأتي هذا الاجتماع تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها البنك مع الهيئة، العام الماضي، ونصت على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك المنتشرين في 46 دولة حول العالم، لتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

ضم وفد البنك فيرجينيا جروسيل، رئيس قطاع الشركات بكريدي أجريكول فرنسا والمتحدثه بإسم الوفد، وجون بيير ترينيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، بالإضافة إلى مديري قطاع الشركات ببنك كريدي أجريكول فى الأقاليم الفرنسية (DME Club)، والذى يعقد اجتماعات دورية في العواصم الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.

مصر مقصد الاستثمارات الأوروبية

وقال حسام هيبة إن مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا بعد تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، ودخول الاتفاقية الأفريقية القارية للتجارة الحرة حيز التنفيذ، ما يضمن وصول البضائع الأوروبية إلى أفريقيا دون أية عوائق، مع تمتعها بالحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى مزايا السوق المصري من الموقع الجغرافي الرابط بين 3 قارات، وتوافر العمالة المدربة والماهرة بتكلفة تنافسية، والعمق التصنيعي وسهولة الوصول للصناعات المُغذية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن السبيل لتحقيق طفرة في تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى مصر هو سد الفجوة المعلوماتية عن السوق المصري، وتحسين جهود الترويج للاستثمار، وهذا ما يقوم به شركاؤنا الدوليون من القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، ومن أهمهم بنك كريدي أجريكول.

وشكر جون بيير ترينيل الهيئة العامة للاستثمار على هذا الحوار البنّاء مع وفد كبار مديري قطاع الشركات في بنك كريدي أجريكول، وأكد التزام البنك الراسخ بدعم النمو الاقتصادي في مصر، وتسهيل التجارة، وتمكين مجتمع الأعمال من استغلال فرص الاستثمار عبر الحدود، خاصةً أن بنك كريدي أجريكول يمتلك حضوراً طويل الأمد في مصر، مما يجعله شريكاً استراتيجياً لدعم الاستثمار الأجنبي من خلال خبرته العميقة وشبكته العالمية الممتدة."

وأعربت فيرجينيا جروسيل، عن سعادتها بالتعرف عن قرب على فرص الاستثمار الواعدة في مصر.

وعرض حسام هيبة للإصلاحات التشريعية والإجرائية وحوافز الاستثمار، والتى تعكس الالتزام بتعزيز بيئة أعمال قوية وجاذبة، وأكدت حرصها على نقل هذه الرؤى القيمة إلى عملاء البنك للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر.