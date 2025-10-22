عصام بحيري: إجمالي استثمارات المناطق الحرة تتجاوز 38 مليار دولار

قال المهندس عصام بحيري، وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة تبلغ نحو 1224 بنهاية يونيو 2025، منها 1008 مشروع موزعة 9 مناطق حرة عامة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ونحو 218 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة أغلبها متركز في مناطق السادات والعاشر من رمضان.

وأضاف رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ، في حواره لـ "صدى البلد" أن رأس مال المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغت 14 مليار دولار منها 3 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبتكلفة استثمارية متراكمة بلغت نحو تتجاوز 38 مليار دولار.

إجمالي صادرات المناطق الحرة

وتابع “بلغ حجم نشاط المناطق الحرة خلال العام الماضي نحو 25 مليار دولار، وسجلت صادرات سلعية بإجمالي 12.6 مليار دولار ، منها 7 مليار دولار صادرات خارجية، وتمثل صادرات المناطق الحرة نحو 20 لـ 22 % من إجمالي صادرات البلاد”.

أعداد العمالة المباشرة بالمناطق الحرة

وأوضح المهندس عصام البحيري، أن أعداد العمالة المباشرة في المناطق الحرة 228 ألف عامل مأمن عليهم بقسائم تأمين غير العمالة طبقا لآخر إحصائيات وأغلب العاملين في المناطق الحرة يحصلون على الحد الأدني للأجور، مع الزيادة سنويا، ولا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي العمالة بالمناطق الحرة وفقا للقانون .