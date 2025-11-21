مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس السيسي وضع البلاد على مسار تطوري جديد شامل

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العمل الجاد والكوادر المؤهلة هما أساس النجاح في كافة القطاعات المصرية، مستشهدًا بالآية الكريمة: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

القيادة الحالية لمصر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن القيادة الحالية لمصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت البلاد على مسار تطوري جديد يشمل تطوير القاهرة الفاطمية، والمباني الحديثة، والأفكار المبتكرة.

وأشار المصري إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الرئيس السيسي غير مسبوقة منذ عهد محمد علي، مستشهدًا بتصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي وصف ما تم إنجازه بأنه "حق للرئيس بعد أعمال كانت تتطلب 100 عام".

إصلاح ما خلفته الأحداث

ووصف دور الرئيس السيسي بأنه "ضرورة تاريخية"، مؤكدًا أنه جاء لإصلاح ما خلفته الأحداث السابقة وحماية مصر من الانحراف عن مسارها.

وفيما يخص ملف سد النهضة، شدد على قوة الموقف المصري، مؤكدًا نجاح مصر في إغلاق جميع منافذ إثيوبيا على البحر الأحمر عبر تحركات سياسية وعسكرية محكمة، مع تعزيز تحالفات إقليمية لضمان الأمن القومي.