قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4000 جنيه .. تراجع غير مسبوق في سعر الحديد | والشعبة تزف بشرى

أسعار الحديد
أسعار الحديد
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الحديد انخفاضات متتالية وغير مسبوقة، الأمر الذي أثار حالة من التفاؤل لدى المستهلكين والمطورين العقاريين على حدٍّ سواء.

 ورغم التباين الملحوظ بين مصانع الحديد والأسمنت، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة من الاستقرار النسبي، مع توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

انخفاضات كبيرة في الأسعار بسبب الركود

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الحديد شهدت خلال الأسبوع الحالي انخفاضات كبيرة، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود التي يمر بها سوق مواد البناء بشكل عام، ما دفع عدداً من المصانع إلى خفض أسعارها بصورة ملحوظة.

وأوضح "الزيني" خلال مداخلة هاتفية أن بعض مصانع الحديد تعمل بنسبة لا تتجاوز 30% إلى 40% من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي دفعها لتخفيض الأسعار أملاً في تحفيز المستهلكين والمطورين العقاريين على شراء الحديد وإعادة تحريك السوق.

الخامات العالمية تواصل التراجع

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الخامات العالمية تشهد هي الأخرى انخفاضًا واضحًا، لافتًا إلى أن خام الحديد مستورد بالكامل، وأن سعر طن الحديد الخردة انخفض بنحو 1500 جنيه مؤخرًا.

وأكد أن الفترة الحالية وحتى نهاية العام ستشهد استقرارًا في الأسعار، مع ميل واضح نحو التراجع نتيجة انخفاض تكلفة الخامات عالميًا.

4000 جنيه انخفاض… والمواطن يشعر بالفرق

وحول حجم الانخفاضات الأخيرة، أوضح الزيني أن أسعار الحديد تراجعت بما يصل إلى 4000 جنيه للطن، وهو انخفاض سيشعر به المواطنون بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية أفضل بكثير من المتوقع خلال العام المقبل.

وأضاف: "اللي عايز يبني شقة بالوقت الحالي فهي فرصة؛ لأن الأسعار في العام الجديد قد تتغير، ولذلك ننصح الآن بشراء مواد البناء من الحديد والأسمنت."

توقعات بانخفاض سعر الوحدات السكنية

وتوقع الزيني أن يشهد العام المقبل انخفاضًا في أسعار الوحدات السكنية، خصوصًا بعد تراجع سعر الدولار والانخفاض الحالي في أسعار الحديد والأسمنت، ما ينعكس بشكل إيجابي على تكلفة البناء والتشطيب. 

 

أسعار الحديد مصانع الحديد والأسمنت رئيس شعبة مواد البناء شعبة مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد