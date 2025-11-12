أسعار الحديد يوم الأربعاء 12-11-2025 عالميا ومحليا

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 2025، فيما شهدت استقرار في السوق المحلي اليوم، وحافظت غالبية الشركات على مستويات الأسعار السابقة،وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا

شهدت أسواق الصلب العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2025 تباينًا في حركة الأسعار بين ارتفاعات وتراجعات في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

وبلغت أسعار الخردة 355 دولارا / طن، مقارنة 351 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بزيادة 4 دولار، مدعومة بارتفاع الطلب من المصانع التركية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 102 دولارات / طن، مقارنة بنحو 106 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 4 دولارات.

أما أسعار البليت فحافظت على استقرارها عند 443–437 دولارًا للطن FOB روسيا و460–455 دولارًا للطن CFR تركيا / ex-CIS دون تغير عن الأسبوع السابق.

واستقرت أسعار حديد التسليح نحو 490 – 510 دولارات / طن.

أسعار الحديد محليا

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الأربعاء نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.