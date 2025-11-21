عبد الوهاب شوقي: الرقابة لم تطلب حذف أي مشهد من أخر المعجزات لعرضه في القاهرة السينمائي

أكد عبد الوهاب شوقي مخرج فيلم" آخر المعجزات" أن العمل لم يحذف أي مشهد، حتي يتم الموافقة علي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال المخرج عبد الوهاب شوقي: فيلم آخر المعجزات لم يحذف منه لقطة واحدة، فالكاتب عبد الرحيم كمال لم يطلب حذف اي لقطة او مشهد من العمل، وبكل صراحة لو طلب مني ذلك ما فعلت، حتي لا يخل بالعمل، او يودي الي عدم فهم المشاهد للفيلم.

الفيلم مأخؤذ عن الأديب العالمي نجيب محفوظ من المجموعة القصصية “خمارة القط الأسود”، وتدور فكرة الفيلم حول شخصية يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.



الفيلم من إخراج عبد الوهاب شوقي ومن بطولة خالد كمال وظهور خاص لكل من غادة عادل وأحمد صيام.

