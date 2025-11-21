قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية
مذنب بين نجمي نادر يعبر النظام الشمسي في زيارة لا تتكرر| إيه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عبد الوهاب شوقي: الرقابة لم تطلب حذف أي مشهد من أخر المعجزات لعرضه في القاهرة السينمائي

عبد الوهاب شوقي
عبد الوهاب شوقي
أحمد البهى

أكد عبد الوهاب شوقي مخرج فيلم" آخر المعجزات" أن العمل لم يحذف أي مشهد، حتي يتم الموافقة علي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وقال المخرج عبد الوهاب شوقي: فيلم آخر المعجزات لم يحذف منه لقطة واحدة، فالكاتب عبد الرحيم كمال لم يطلب حذف اي لقطة او مشهد من العمل، وبكل صراحة لو طلب مني ذلك ما فعلت، حتي لا يخل بالعمل، او يودي الي عدم فهم المشاهد للفيلم.

الفيلم مأخؤذ عن الأديب العالمي نجيب محفوظ من المجموعة القصصية “خمارة القط الأسود”، وتدور فكرة الفيلم حول شخصية يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.
 
الفيلم من إخراج عبد الوهاب شوقي ومن بطولة خالد كمال وظهور خاص لكل من غادة عادل وأحمد صيام. 
 

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

