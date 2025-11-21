مخرج"ورد وشوكولاته" عن الحلقة 8 : مؤلمة

كشف المخرج محمد العدل، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن موعد طرح الحلقة الثامنة من مسلسل"ورد وشوكولاته".

وقال محمد العدل: الحلقة ال ٨ النهاردة الساعة ١٢ بعد منتصف الليل علي Yango Play.. حلقة مؤلمة.. يارب تعجبكم.

مسلسل ورد وشوكولاته

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الاحداث حول محامي شهير يتزوج من إعلامية، قبل ان يقرر الانفصال عنها لتنقلب حياتهما رأسًا علي عقب.