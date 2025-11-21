قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في عيد ميلاد فيزوز.. جارة القمر دعمت القضية الفلسطينية بصوتها وزارها رئيس فرنسا

أحمد البهى

يحتفل اليوم الفنانة الكبيرة فيروز او" جارة القمر" - كما تلقب" بعيد ميلادها ال91، حيث تعد واحدة من ايقونات الفن العربي واللبناني. 

بدأت فيروز، مشوارها الفني في أواخر الأربعينيات، وارتبط اسمها بالرحابنة الذين كتبوا ولحنوا معظم أعمالها. 

أسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد واختارت أن يكون اسم الشهرة فيروز وولدت فيروز في 21 نوفمبر عام 1935 حيث أنها تنتمى الى منطقة زقاق البلاط فى بيروت بلبنان.

انطلقت فيروز من الإذاعة اللبنانية، حيث اكتشف موهبتها الموسيقار محمد فليفل، وشكّلت مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة تحول في مسيرتها الفنية، وقدمت معهم أغاني خلّدت في الذاكرة مثل "نسم علينا الهوى"، "زهرة المدائن"، و"بكتب اسمك يا حبيبي".

قدمت فيروز نحو 15 مسرحية غنائية تناولت مواضيع وطنية وإنسانية، مثل بياع الخواتم وهالة والملك.

اشتهرت فيروز بأغانيها الوطنية التي دعمت القضية الفلسطينية وقضايا العرب مثل "زهرة المدائن" و"سنرجع يومًا".

زواج فيروز: 
 

تزوجت فيروز من عاصى الرحبانى ورزقت منه بأربعة أبناء هم زياد، ليال، ريم، هالى.

دخلت فيروز في خلاف حاد مع ابنها الراحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني بسبب تصريحاته التي كشفت عن ميولها السياسية ورايها في حزب الله وجمال عبد الناصر ومعمر القذافي والسوفيتي جوزيف ستالين وهتلر وهو الأمر الذى دفع والدته ان تقاطعه على مدار ثلاث سنوات وبرغم كل المحاولات من جانب زياد الا انها رفضت الصلح تماما ولكن عادت المياه الى مجاريها بعد ذلك وتعاونا سويا بعد أن أوضح زياد أن كانت هناك حالة من سوء الفهم.

زيارة رئيس فرنسا: 

كان زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون الى قيثارة الغناء فيروز في منزلها ، حدثا كبيرا لقى اهتمام كبير من جانب وسائل الاعلام المختلفة. 

