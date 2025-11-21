مباحث الانترنت تحيل بلاغات دينا الشربيني لجهات التحقيق| اعرف السبب

تلقت جهات التحقيق المختصة البلاغات المقدمة من ةلفنانة دينا الشربيني، لمباحث الانترنت ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وتقدم المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للفنانة دينا الشربيني، ببلاغ ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وأكدت الفنانة دينا الشربيني في بلاغات أن الصفحات محل البلاغ تعمدت الإساءة وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال تداول محتوى مسيء، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.