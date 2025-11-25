أشرف صبحي: التعاون مع الأكاديميات العالمية خطوة استراتيجية لاستثمار الشباب في مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع اكاديمية " رايت تو دريم " العالمية والمتخصصة في كرة القدم في خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز منظومة الرياضة والشباب في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الدولية والمجتمعية لبلورة وإيجاد آليات جديدة لدعم وتطوير المواهب الرياضية والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة في مصر.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع البروتوكول يمثل "محطة مهمة في استراتيجية الوزارة التي ترتكز على الاستثمار في شبابنا باعتباره المستقبل الحقيقي للوطن وايضاً نسعي لاكتشاف العديد من المواهب كما ان "رايت تو دريم" تعد شريك يمتلك خبرة كبيرة في تطوير المواهب يجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية، وهذا يتكامل مع رؤية الدولة المصرية لدعم الرياضة والشباب".

وأضاف الوزير: "هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الرياضية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات مثل "البطل الأولمبي" ورفع كفاءة المدربين والكشافين عبر ورش عمل متخصصة".

موضحاً وزير الرياضة أننا نسير وفق توجيهات ورؤية السيد رئيس الجمهورية نحو اكتشاف المزيد من المواهب في لعبة كرة القدم

ونسعي بكل جهد نحو تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في النشء والشباب لاكتشاف المزيد من الموهبين.

فيما اكد محمد وصفي، المدير التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم، على أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى أن "النهج الذي نسير عليه في ’رايت تو دريم‘ واضح: لا يمكن النهوض بالمجتمعات وتطويرها إلا من خلال تضافر الجهود، التعاون بين القطاع الخاص والحكومة هو حجر الزاوية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في قطاع كرة القدم، حيث لكل طرف دور محدد يؤديه يكمل دور الآخر".

ووجه وصفي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مثمناً الجهود المبذولة "التي تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاعات الناشئين والاستثمار في شباب مصر".



الجدير بالذكر ان هذا التعاون يعد تتويجًا للجهود المشتركة بين الوزارة والأكاديمية، ويستهدف النهوض بالرياضة المصرية من خلال تفعيل برامج متنوعة، تشمل دعم برامج هامة مثل برنامج "البطل الأولمبي" لتعزيز قاعدة المواهب الرياضية، وتقديم دعم فني وتنظيم ورش عمل لصالح كل عناصر اللعبة.

كما تشمل الشراكة برنامج “بيبسي ستارز” والذي يهدف إلى دعم البنية التحتية وتجهيز ملاعب تُفتح مجانًا لأكثر من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية واختبارات في مختلف محافظات مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة الي قيام الأكاديمية بتطوير عدد ٩ ملاعب في ٩ محافظات وهي " القاهرة ، الجيزة ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الإسماعيلية، الأقصر ، أسيوط ، قنا، الغربية " .