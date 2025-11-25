قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي: التعاون مع الأكاديميات العالمية خطوة استراتيجية لاستثمار الشباب في مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة توقيع   بروتوكول تعاون مع اكاديمية " رايت تو دريم "  العالمية والمتخصصة في كرة  القدم في خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز منظومة الرياضة والشباب في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الدولية والمجتمعية  لبلورة وإيجاد  آليات جديدة لدعم وتطوير المواهب الرياضية والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة في مصر.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع البروتوكول يمثل "محطة مهمة في استراتيجية الوزارة التي ترتكز على الاستثمار في شبابنا باعتباره المستقبل الحقيقي  للوطن وايضاً نسعي لاكتشاف العديد من المواهب  كما ان "رايت تو دريم"  تعد شريك يمتلك  خبرة كبيرة في تطوير المواهب يجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية، وهذا يتكامل مع رؤية الدولة المصرية لدعم الرياضة والشباب".

وأضاف الوزير: "هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الرياضية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات مثل "البطل الأولمبي" ورفع كفاءة المدربين والكشافين عبر ورش عمل متخصصة".

موضحاً  وزير الرياضة أننا نسير وفق توجيهات ورؤية السيد رئيس الجمهورية نحو اكتشاف المزيد من المواهب في لعبة كرة القدم
ونسعي بكل جهد نحو تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في النشء والشباب لاكتشاف المزيد من  الموهبين.

فيما اكد  محمد وصفي، المدير التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم، على أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى أن "النهج الذي نسير عليه في ’رايت تو دريم‘ واضح: لا يمكن النهوض بالمجتمعات وتطويرها إلا من خلال تضافر الجهود، التعاون بين القطاع الخاص والحكومة هو حجر الزاوية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في قطاع كرة القدم، حيث لكل طرف دور محدد يؤديه يكمل دور الآخر".

ووجه وصفي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مثمناً الجهود المبذولة "التي تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاعات الناشئين والاستثمار في شباب مصر".


الجدير بالذكر ان  هذا التعاون  يعد تتويجًا للجهود المشتركة بين الوزارة والأكاديمية، ويستهدف النهوض بالرياضة المصرية من خلال تفعيل برامج متنوعة، تشمل دعم برامج هامة مثل برنامج "البطل الأولمبي" لتعزيز قاعدة المواهب الرياضية، وتقديم دعم فني وتنظيم ورش عمل لصالح كل عناصر اللعبة.

كما تشمل الشراكة  برنامج “بيبسي ستارز” والذي يهدف إلى دعم البنية التحتية وتجهيز ملاعب تُفتح مجانًا لأكثر من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية واختبارات في مختلف محافظات مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة الي قيام الأكاديمية بتطوير عدد ٩ ملاعب في ٩ محافظات  وهي " القاهرة ، الجيزة ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الإسماعيلية،  الأقصر ، أسيوط ، قنا،  الغربية "   .

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الرياضة وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

ميسي

كم سجل ميسي من ضربات الرأس؟.. مقارنة جديدة مع رونالدو بعد هدفه الأخير

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد