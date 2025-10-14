أحمد موسى: لا أثق في نوايا إسرائيل وعلينا تحويل قرارات القمة إلى واقع

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المطلوب اليوم هو التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الموضوع لم ينتهي بعد، بل بدأ مرحلة جديدة، مضيفًا: "أنا عن نفسي لا أثق في نوايا إسرائيل".

وقال الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من شرم الشيخ خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إسرائيل تفتعل أي مشكلة أو أزمة عندما تبدأ في تنفيذ أي أمر، موضحًا أنه يجب تحويل الإجراءات التي أُقرت في القمة إلى واقع ملموس.



وأضاف أن خطة إعمار غزة تُقدر تكلفتها بـ 70 مليار دولار، وهناك مؤشرات إيجابية من الأمم المتحدة تفيد بأن المنظمة الدولية ودولًا عربية وأوروبية ستساهم في إعادة الإعمار.

وأوضح أن كمية الركام الموجودة في قطاع غزة تبلغ 55 مليون طن نتيجة الحرب.