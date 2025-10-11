طارق أبو العينين عضوًا باللجنة الاستشارية والتجارية للفيفا

اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قرارًا بتعيين طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضوًا في اللجنة الاستشارية التجارية والتسويقية، لمدة 4 سنوات، بداية من 2025، وحتى 2029.

وأخطر الفيفا، طارق أبو العينين بالقرار رسميًا، عن طريق خطاب جاء نصه كالتالي:"يسعدني ويشرفني أن أبلغكم أنه بناءً على القرارات التي اتخذها مجلس الفيفا يوم 2 أكتوبر 2025، فقد تم تعيينكم عضوًا في اللجنة الاستشارية التجارية والتسويقية للفترة من 2025 حتى 2029، ويخضع هذا التعيين للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للفيفا ولوائح الحوكمة الخاصة بالفيفا".