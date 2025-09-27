قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تتصاعد التوترات داخل أروقة الرياضة العالمية مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث تثار دعوات متزايدة لتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على خلفية الحرب في غزة. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت على الخط، محاولة حماية موقع إسرائيل في المؤسسة الرياضية الأكبر عالميًا.

تحرك أمريكي دبلوماسي

بحسب ما أوردته الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تقود جهودًا مكثفة للتواصل مع الفيفا من أجل إفشال أي محاولات تستهدف إقصاء المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في كأس العالم. وجاء ذلك عبر تصريحات من متحدث رسمي باسم الخارجية أكد فيها: "سنتحرك بالتأكيد لمنع محاولة تعليق عضوية المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم".

ضغوط دولية متصاعدة

التقارير أشارت إلى أن عدة دول مارست ضغوطًا خلال الأسبوع الماضي لدفع الفيفا إلى اتخاذ قرار تعليق عضوية إسرائيل، مستندة إلى رسالة رفعها مستشارون في الأمم المتحدة عبّروا فيها عن قلقهم إزاء الحرب في غزة وما تسببه من تداعيات إنسانية. هذه المطالبات تعكس اتساع نطاق الغضب الدولي، ومحاولة نقل القضية من أروقة السياسة إلى ساحات الرياضة.

إسرائيل بين السياسة والرياضة

محاولات عزل إسرائيل على الساحة الرياضية ليست جديدة، لكنها تأخذ هذه المرة بُعدًا أكبر بسبب التوقيت الحساس المرتبط بالمونديال. ومن هنا، ترى واشنطن أن أي قرار بخصوص إسرائيل قد يتجاوز الرياضة ليشكل سابقة سياسية قد تؤثر على توازنات دولية أوسع.

 

بين شد وجذب، تتحول قضية مشاركة إسرائيل في كأس العالم إلى ساحة جديدة للصراع بين السياسة والرياضة. فبينما تسعى واشنطن لتثبيت موقع تل أبيب وحمايتها من أي عزلة رياضية، يزداد الضغط الدولي المطالب بربط الرياضة بالقيم الإنسانية والعدالة. ومع اقتراب موعد المونديال، يبقى مصير المنتخب الإسرائيلي معلقًا على قرارات الفيفا، التي ستحدد ما إذا كانت ستظل كرة القدم بعيدة عن أزمات السياسة، أم ستدخل في قلبها بشكل غير مسبوق.

ترامب الفيفا كأس العالم الخارجية المنتخب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

وزراء النقل والطيران الافارقة

وزراء النقل والطيران الأفارقة يؤكدون على توحيد السياسات الإقليمية والإستدامة

جامعة عين شمس

برامج زراعة عين شمس تحصل علي الإعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

جانب من الفاعليات

وصول وفد مصر المشارك في منتدى الشباب العربي للعمل المناخي 2025 إلى صلالة

بالصور

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد