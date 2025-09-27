الأهلى يفرض نظاما صارما على اللاعبين قبل مباراة الزمالك.. ماذا يحدث؟

رفع عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الأهلى درجة الاستعداد قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين باستاد القاهرة فى الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى.

وفرض النحاس ووليد صلاح الدين مدير الكرة نظاما صارما على اللاعبين تم تطبيقه بدءا من أمس، حيث منع التصريحات الإعلامية بشكل كامل وأيضا الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب غلق التدريبات.

وعقد النحاس العديد من الجلسات الفردية والجماعية مع لاعبيه بهدف تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، وأكد للاعبيه أن الزمالك يمتلك ميزة جيدة فى الموسم الحالي، وهى الشكل الجماعى الذى يلعب به، مع قوة الأجنحة وخط الوسط.

وقال إنه يجب التركيز على إيقاف البرازيلى خوان بيزيرا الذى يملك مهارات قوية، وأضاف فى جلساته أن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية وتحتاج للاعبين من أصحاب الروح الحالية، مشيرا إلى أنه مهما كانت الغيابات، فإن اسم الأهلى كبير ويجب الدفاع عنه بكل قوة.

وتلقى النحاس تقريرا طبيا عن حالة المصابين، خاصة بعد أن شارك المغربى أشرف دارى فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما بات التونسى محمد على بن رمضان لاعب الوسط وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة والسلوفينى جينيك جراديشار جاهزين بشكل كامل للمباراة، فيما سيخضع أحمد مصطفى «زيزو» لاختبار طبى رغم مشاركته بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية.