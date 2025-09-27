سيد عبدالحفيظ: الأهلي يحتاج مدرب أجنبي صاحب خبرة كبيرة

أكد سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، في تصريحات إعلامية أنه لم يبتعد يومًا عن القلعة الحمراء حتى يُقال إنه عاد إليها، مشددًا على أن ارتباطه بالنادي ممتد منذ 36 عامًا، وأن شغفه وانتماءه يقتصران على الأهلي فقط دون سواه.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات مع إبراهيم فايق عبر MBC مصر: أن النادي يمثل له البيت الأول والملاذ الدائم، ولا يمكن أن يرى نفسه بعيدًا عنه مهما تغيرت المناصب أو الظروف.





وتحدث عبد الحفيظ عن تقييمه للأوضاع داخل الفريق في الفترة الحالية، مشيدًا بأداء وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة، موضحًا أنه يؤدي مهمته باحترافية كبيرة، ويجيد التعامل مع اللاعبين ويملك خبرات تساعده على النجاح. وأكد أن وجود شخصية قوية في هذا المنصب يمنح الفريق استقرارًا فنيًا وإداريًا.

كما شدد عبد الحفيظ على أن الأهلي في هذه المرحلة بحاجة إلى مدرب أجنبي صاحب خبرة كبيرة، يتمتع بقوة الشخصية والقدرة على إدارة غرفة الملابس، حتى يتمكن من خلق دوافع جديدة للاعبين ودفعهم لتحقيق المزيد من البطولات. وأوضح أن التحديات المقبلة تتطلب وجود مدرب يليق بحجم الأهلي وطموحات جماهيره، قادر على فرض أسلوبه وإعادة الفريق إلى أعلى المستويات محليًا وقاريًا



