مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة في ملف المدرب الأجنبي الجديد للنادي الأهلي، بعد إقالة خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس مدربا مؤقتًا.

وفجر أحمد حسن خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC، مفاجأة بشأن دخول الإيطالي فابيو كاناڤارو، أفضل لاعب في العالم سابقا وبطل كأس العالم 2006 دائرة المرشحين لتدريب الأهلي".

وتابع: "تم ترشيح ‏كانافارو مع تعثر مفاضات التعاقد مع برونو لاجي، والأهلي يدرس اسمه خاصة أنه سبق له اللعب في الامارات والتدريب في ‏السعودية والصين".

وأكمل: "كانافارو رحب بمشروع الأهلي، ومن المقرر أن يكون راتبه في حدود 3 مليون دولار بمساعديه وهو ما يناسب ميزانية النادي".

واختتم الصقر حديثه قائلا: "الأهلي لا يزال ‏في مفاوضات مع لاجي ويضع أكثر من اسم كخطة بديلة من بينهم كاناڤارو وفاتح تيريم".