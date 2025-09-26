قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
رياضة

أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد الحكم في قضية لاعب بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن: "المحكمة الرياضية الدولية تقرر تأجيل الحكم النهائي في قضية رمضان صبحي والمنشطات إلى نهاية أكتوبر".

جدير بالذكر أن مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، قد انتهت بفوز الفريق السماوي بهاتريك المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي أبدع بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 21 و71 و75 على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

منافس بيراميدز في نصف النهائي

في نصف النهائي، سيواجه بيراميدز الفائز من المباراة المثيرة بين كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية، الذي يتوج أيضًا بلقب بطولة ليبرتادوريس. 

جدير بالذكر أن فريق بالميراس البرازيلي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة (3-1) صباح الخميس بتوقيت جرينتش.

وسيواجه بالميراس في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة إل دي يو كيتو الإكوادوري وساو باولو البرازيلي، حيث يدخل الفريق الإكوادوري مباراة الإياب بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابًا بثنائية نظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن بطل كوبا ليبرتادوريس سيلتقي مع بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) على لقب كأس الأمريكتين، والفائز من تلك المواجهة سيكون على موعد مع بيراميدز في الدور نصف النهائي كأس الإنتركونتيننتال.

