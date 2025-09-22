فتحي سند: تأكد غياب وليد الكرتي ورمضان صبحي عن لقاء بيراميدز وأهلي جدة

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن غياب وليد الكرتي ورمضان صبحي عن لقاء بيراميدز وأهلي جدة.

وكتب فتحي عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"تأكد غياب وليد الكرتي ورمضان صبحي عن مباراة بيراميدز أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال".



عقد اليوم، بملعب الإنماء في بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.