بيراميدز بالأزرق وأهلي جدة بالأصفر.. تفاصيل الاجتماع الفني لكأس القارات الثلاث

عقد اليوم، بملعب الإنماء في بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي الأهلي السعودي صاحب الأرض قميصه الأساسي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، واللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.