أهلي جدة يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة بيراميدز

تلقى فريق أهلي جدة السعودي خبرا سعيدا قبل مواجهة بيراميدز، غدا الثلاثاء، في كأس إنتركونتيننتال.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن جالينو ويندرسون لاعب الأهلي، أصبح جاهزا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة بيراميدز، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي