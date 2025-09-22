قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك | صور
هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
رياضة

ناقد رياضي يكشف عن أفضل صانعي الأهداف في الدوري

صانعي الاهداف
صانعي الاهداف
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت جدول ترتيب أفضل صانعي الأهداف بالدوري،  هذا الموسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"أفضل صانعي الأهداف في الدوري".

وإليكم القائمة:

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز،  هذا الموسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ترتيب هدافي الدوري المصري

شهدت قائمة الهدافين استمرار تألق لاعبي المصري الذين تصدروا المشهد بقوة، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:


 

عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
عمر الساعي (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
منذر طمين (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
أحمد فاروق (وادي دجلة) – 3 أهداف
ليؤكد الفريق البورسعيدي حضوره الهجومي المميز هذا الموسم بتواجد أربعة من لاعبيه في قمة القائمة.

نتائج مباريات الجولة السابعة – اليوم الخميس

شهدت مواجهات اليوم العديد من المفاجآت والإثارة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:


 

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري (1-0)
حقق كهرباء الإسماعيلية فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب الاتحاد السكندري في عقر داره، ليكسر نحس النتائج السلبية.
بيراميدز × زد (1-0)
تمكن بيراميدز من اقتناص ثلاث نقاط مهمة بعد الفوز على زد بهدف وحيد أحرزه اللاعب زيكو، ليواصل مطاردة القمة.
مودرن سبورت × إنبي (2-2)
مباراة مثيرة جمعت الفريقين وانتهت بتعادل إيجابي بأربعة أهداف، حيث تبادل الطرفان السيطرة وخرجا بنقطة لكل منهما.
الزمالك × الإسماعيلي (2-0)
اعتلى الزمالك قمة جدول الدوري بعد فوز مهم على الإسماعيلي بثنائية حملت توقيع عبد الله السعيد والدباغ، ليواصل الفريق الأبيض نتائجه المميزة في البطولة.


بهذه النتائج، تزداد المنافسة اشتعالًا في الدوري الممتاز، سواء على صعيد صدارة الجدول التي تربع عليها الزمالك، أو في سباق الهدافين الذي يسيطر عليه لاعبو المصري بقوة حتى الآن.

صانعي الاهداف الاهلي الازمالك

