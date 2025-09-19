قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
ترتيب هدافي الدورى بعد مباريات الخميس

رباب الهواري

واصل رباعي لاعبي نادي المصري البورسعيدي الهيمنة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، بعد إقامة أربع مباريات قوية اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

شهدت قائمة الهدافين استمرار تألق لاعبي المصري الذين تصدروا المشهد بقوة، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:


 

  • عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
  • صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
  • عمر الساعي (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
  • منذر طمين (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
  • أحمد فاروق (وادي دجلة) – 3 أهداف

ليؤكد الفريق البورسعيدي حضوره الهجومي المميز هذا الموسم بتواجد أربعة من لاعبيه في قمة القائمة.

نتائج مباريات الجولة السابعة – اليوم الخميس

شهدت مواجهات اليوم العديد من المفاجآت والإثارة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:


 

  • كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري (1-0)
    حقق كهرباء الإسماعيلية فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب الاتحاد السكندري في عقر داره، ليكسر نحس النتائج السلبية.
  • بيراميدز × زد (1-0)
    تمكن بيراميدز من اقتناص ثلاث نقاط مهمة بعد الفوز على زد بهدف وحيد أحرزه اللاعب زيكو، ليواصل مطاردة القمة.
  • مودرن سبورت × إنبي (2-2)
    مباراة مثيرة جمعت الفريقين وانتهت بتعادل إيجابي بأربعة أهداف، حيث تبادل الطرفان السيطرة وخرجا بنقطة لكل منهما.
  • الزمالك × الإسماعيلي (2-0)
    اعتلى الزمالك قمة جدول الدوري بعد فوز مهم على الإسماعيلي بثنائية حملت توقيع عبد الله السعيد والدباغ، ليواصل الفريق الأبيض نتائجه المميزة في البطولة.

     

بهذه النتائج، تزداد المنافسة اشتعالًا في الدوري الممتاز، سواء على صعيد صدارة الجدول التي تربع عليها الزمالك، أو في سباق الهدافين الذي يسيطر عليه لاعبو المصري بقوة حتى الآن


 

صلاح محسن الدورى المصرى دورى نايل اخبار الرياضة عبدالرحيم دغموم

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

الاهالي يتجمعون اسفل عقار لمنع فتاة من الانتحار

اهالي العطارين ينقذون فتاة حاولت انهاء حياتها

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد| المحافظ يتفقد سكن الطالبات المميز بالخارجة.. وإطلاق مبادرة صحح مفاهيمك

صدى البلد

محافظ قنا يشهد فعاليات الاجتماع التحضيري الأول لإطلاق مشروع "القرية المنتجة المستدامة"

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

