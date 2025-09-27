عمرو أديب عن المخيم المصري السادس في غزة : بلدي تعمل في صمت

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد منذ 7 أكتوبر 2023 على رفض تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع، موضحًا أن الموقف المصري واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية على قناة "MBC مصر"، أن المعسكرات المصرية في غزة تعمل في صمت "في مرضاة الله وخدمة القضية"، لافتًا إلى أن مصر تواصل دورها الإنساني بعيدًا عن الأضواء.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للمخيم السادس المصري داخل غزة المخصص لدعم الأهالي، مشيرًا إلى أن "علم مصر مرفوع داخل غزة، وهذا أمر لا تراه في أي مكان آخر".

واستطرد: "هذا ما تقوم به مصر.. من يغامر بحياته من أجل أشقائنا في غزة؟ ولو سألتم ستعرفون أن أسعار الدقيق انخفضت هناك بفضل هذه الجهود"، موضحًا أن المخيم يضم نحو 10 آلاف شخص، مضيفًا: "أنا لا أبيع وهم.. هذه بلدي".