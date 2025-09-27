قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
بالصور

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
أسماء عبد الحفيظ

في تحذير جديد أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نبّه عدد من الأطباء وخبراء الصحة إلى مخاطر صحية خطيرة مرتبطة بتناول نوع معيّن من الدجاج المنتشر بكثرة في الأسواق المحلية، خصوصًا تلك الأنواع التي يتم إنتاجها في مزارع صناعية تعتمد على أساليب تغذية غير آمنة.

ما نوع الدجاج المقصود؟

التحذير يخص بشكل أساسي الدجاج المُجمَّد والمُعالج سريع النمو المعروف تجاريًا باسم دجاج 40 يوم، والذي يتم تربيته باستخدام محفزات نمو وهرمونات وأعلاف معدّلة لزيادة الوزن والحجم بسرعة خلال فترة قصيرة.

دجاج

ووفقاً لما كشفته بعض التقارير، فإن هذا النوع من الدجاج قد يحتوي على بقايا مضادات حيوية ومواد كيميائية ضارة، تؤدي إلى آثار جانبية على المدى الطويل.

ماذا يقول الأطباء؟

يقول الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاستهلاك المتكرر لهذا النوع من الدجاج قد يتسبب بتراكم مواد سامة في الكبد والكلى، خاصة لدى الأطفال والحوامل ومن يعانون من أمراض مناعية.

وأضاف أن استخدام المضادات الحيوية في تربية الدواجن بشكل عشوائي يشكّل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، لأنه يُقلل من مناعة الجسم ويزيد من مقاومة البكتيريا.

علامات تدل على أن الدجاج غير آمن

عند شرائك للدجاج المجمد أو المذبوح مسبقًا، انتبه إلى هذه العلامات:

  • لون جلد غير طبيعي مائل إلى الرمادي أو الأزرق
  • رائحة قوية حتى قبل الطهي
  • وجود سوائل لزجة على الجلد أو في الكيس
  • ملاحظة أن الدجاج كبير الحجم رغم صغر عمره المفترض

تحذيرات من منظمات دولية

منظمة الصحة العالمية WHO سبق وأن حذرت من استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط في تربية الدواجن، لما له من أثر مباشر على صحة الإنسان وقدرته على مقاومة الأمراض.

كما أظهرت دراسة منشورة في مجلة Food Chemistry أن بعض منتجات الدواجن في الأسواق تحتوي على بقايا هرمونات نمو تتجاوز النسب الآمنة.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

  • اشترِ من مصادر موثوقة فقط، وتأكد من تاريخ الذبح والتجميد.
  • يُفضّل شراء الدجاج البلدي أو العضوي كلما أمكن.
  • تجنب الدجاج الكبير الحجم وغير الطبيعي في شكله أو وزنه.
  • اطبخ الدجاج جيدًا لضمان قتل أي بكتيريا أو بقايا مضادات.
  • قلل من استهلاك الدجاج المجمد المعلّب أو المعالج صناعياً.
الدجاج ما نوع الدجاج المقصود الدجاج المُجمَّد الكبد والكلى الأطفال والحوامل المضادات الحيوية مواقع التواصل الاجتماعي أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج مواد سامة محفزات نمو وهرمونات الدجاج المجمد محفزات النمو مضادات حيوية خطر صحي هرمونات تحذير صحي الدجاج الصناعي

