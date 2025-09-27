البحث العلمي تعلن عن برنامج الدكتوراه لغير الدول الأعضاء في CERN

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) باب التقدم لبرنامج CERN Non-Member State Doctoral Student Programme، المخصص لطلاب الدكتوراه من غير الدول الأعضاء، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة في أبحاث متقدمة بمجالات الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسوب في واحدة من أكبر المؤسسات العلمية في العالم – جنيف، سويسرا.



واوضحت أن آخر آخر موعد للتقديم: 20 أكتوبر 2025 (الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، ومكان التنفيذ: مقر CERN – جنيف، سويسرا (مع إمكانية توزيع مدة الإقامة بين CERN والجامعة الأم)، بداية البرنامج: 2026.

المزايا:

• عقد قابل للتجديد حتى عامين.

• بدل شهري: 3,891 فرنك سويسري(صافٍ من الضرائب).

• بدل سفر.

• بدل إضافي للحالة الأسرية (في حال الزوج/الزوجة أو الأبناء المرافقين).

• تغطية صحية شاملة من CERN.

• إجازة مدفوعة (2.5 يوم شهريًا).

شروط التقديم:

• أن يكون المتقدم مقيدًا في برنامج دكتوراه وأكمل عامًا واحدًا على الأقل من الدراسة.

• أن يكون العمل في CERN جزءًا من رسالة الدكتوراه، مع استمرار الإشراف الأكاديمي من الجامعة الأم.

• إتقان اللغة الإنجليزية و/أو الفرنسية.

ملاحظة هامة: لا يحق لطلاب الدول الأعضاء أو الأعضاء المنتسبين في CERN التقديم لهذا البرنامج.

المستندات المطلوبة:

• سيرة ذاتية (CV).

• خطاب دافع يوضح أثر المنحة على المسار الأكاديمي والمهني.

• بيان الاهتمام البحثي.

• خطابان توصية (أحدهما من مشرف الدكتوراه بالجامعة).

• خطاب يؤكد موافقة فريق من الجامعة الأم على الإشراف المشترك.

• كشف الدرجات الأكاديمية وآخر شهادة حصل عليها.

• إثبات القيد ببرنامج الدكتوراه في جامعة مؤهلة.

للمزيد من التفاصيل والتقديم: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/744000075156104-cern-non-member-state-doctoral-student-programme