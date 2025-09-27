بلال: محاولات لصرف مستحقات لاعبي الزمالك.. وهذه نصيحتي لمسئولي النادي



أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يحاول مع مجلس إدارة النادي تدبير المستحقات المالية للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين ومدربين محترفين قد يصبروا لفترة معينة لكن من الصعب الانتظار لـ3 أو 4 أشهر.

وقال بلال: هل يريد مسئولو الزمالك تكرار تجربة جوزيه جوميز من جديد والذي رحل عن النادي، ولا يجوز منع المستحقات او التأخر في سدادها، لأن مجلس الإدارة لن يستطيع محاسبة اللاعبين في حالة عدم صرف رواتبهم.

وأضاف: إذا أراد الزمالك أن يظل في المنافسة وأن يحافظ على فرصه في التتويج بالبطولات عليه حل الأزمات المالية، وصرف مستحقات اللاعبين، وهناك لاعب مثل شيكو بانزا يريد رواتبه المتأخرة.

وواصل: يجب أن يكون هناك نظام مالي محدد لصرف المستحقات، وبهذه الطريقة قد تجد المدير الفني يطلب المغادرة، واللاعب المحترف يريد الرحيل في يناير، ويقدم شكاوى ضد النادي للمطالبة بكافة حقوقه.

وزاد: المجلس الحالي كان يدرك حجم الأزمات الموجودة وقالوا أنهم لديهم مخططات لحل الأزمة المالية.