أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة
الأهلى يفرض نظاما صارما على اللاعبين قبل مباراة الزمالك.. ماذا يحدث؟
من هم المصورون؟.. أشد الناس عذابًا يوم القيامة
بلال: محاولات لصرف مستحقات لاعبي الزمالك.. وهذه نصيحتي لمسئولي النادي
عمرو أديب عن المخيم المصري السادس في غزة : بلدي تعمل في صمت
هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة
جامعة الجلالة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لعام 2025
قصة حقيقية.. تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة لـ محمد فراج وزينة قبل عرضه
أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد
روسيا تتهم أمريكا بتعطيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ
ديانا هشام تكشف حقيقة اختفاء دبلة خطوبتها و شائعة الانفصال
غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
رياضة

أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية لا تخضع لأي مقاييس أو توقعات.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب تركيز لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة لأن هذه اللقاءات تقف على تفاصيل صغير وهناك دور كبير على الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية".

وأضاف: "أطالب لاعبي الزمالك بالصبر وتنفيذ تعليمات المدير الفني وفيريرا قادر على اختيار التشكيل الأمثل لمباراة القمة، وعبدالله السعيد لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض".

وأوضح: "أتمنى أن يكون وسط الملعب بقيادة عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر، وهناك عناصر مهارية مثل خوان بيزيرا وشيكو بانزا".

وتابع: "عبدالله السعيد يقوم بدور مهم في الزيادة العددية في الهجوم وناصر ماهر مفتاح لعب مهم جدا في خط الهجوم، وخوان بيزيرا سيشكل خطورة على دفاع الأهلي".

أيمن منصور نجم الزمالك السابق القمة زملكاوي كابتن محمد أبوالعلا عبدالله السعيد

