قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية

تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد
رباب الهواري

أكد تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، أنه كان أول من كشف عن أزمة أرض النادي بمدينة أكتوبر، ورغم ذلك لم يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح، وهناك تعمد واضح للرأي العام خصوصا جمهور الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر الأكثر استفزازًا أن حسام المندوه أمين صندوق النادي ما زال لديه إصرار وتصميم على أن المستندات وأوراق الزمالك سليمة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: لو كان الزمالك ورقه سليم لماذا لم يرفع قضية لوقف تنفيذ سحب أرض النادي في أكتوبر، والنيابة العامة تحقق فيما حدث بهذا الشأن، وكان يجب التوجه للقضاء الإداري لوقف القرار بشكل سريع.

وأضاف: كيف يتم صدور قرار بايقافي بدون التحقيق معي أو ابلاغي بشكل رسمي، وقرار الايقاف موجود في أي بند أو لائحة ؟!.. أنا أسير وفقًا للقانون وعندما يكون لي حق أتبع الاجراءات القانونية.

وتابع: فيما يخص أرض أكتوبر، لابد أن يقوم مجلس الإدارة بتصحيح الأمور الخاطئة التي قاموا بها قبل المطالبة بعودة الأرض، وأجهزة الدولة "سيادية"، ولا يجب المتاجرة أو الزج باسم الأجهزة في أي أمور، وهذه نصيحتي لأمين صندوق النادي، الذي أدلى بالتصريحات أمس.

وأكمل: صاحب القرار بسحب الأرض هو الذي سيعيدها إلى نادي الزمالك والقرار صدر في يونيو وتم تنفيذه في أغسطس، ونصيحتي لمجلس الإدارة ارجوكم لا تقوموا بادخال الجمهور في القضية مطلقا..

وأكد: الدولة ليست ضد نادي الزمالك مطلقا، وورق النادي ليس سليما، ووزارة الاسكان تتعامل بشكل قانوني، والجميع يساند المجلس والجمهور ولم يحدث أي تعدي على حقوق النادي كما يتردد.

تامر عبدالحميد الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

سيارات

أخبار السيارات| أول سيارة بماكينة قهوة.. وسر إيقاف إنتاج فيات وأوبل

بالصور

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد