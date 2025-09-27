اليونان: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل



أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، لكنها لا تستطيع تبرير مقتل آلاف الأطفال.

جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،مضيفا "اليونان تحافظ على شراكة استراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة".

وقال أيضا "أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".

واتم : "أقول للإسرائيليين إنهم يخاطرون بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين".

