وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً رسميا مع جورجيوس ساوناتسوس، محافظ هيئه خدمات الطيران اليوناني (HCAA) ،وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة بمدينة مونتريال الكندية.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بالوفد اليوناني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، خاصه أن التعاون في الطيران المدني يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليونان .

وأشار الحفني إلى حرص وزارة الطيران المدني على تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في مشروعات السلامة الجوية والإستدامة والتطور التكنولوجي بما يتوافق مع الإتجاهات العالمية في صناعة النقل الجوي.

فرصة مهمة لتبادل الرؤى

كما أوضح وزير الطيران المدني أن اللقاء يُعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا المطروحة على أجندة الإيكاو، وفي مقدمتها التنسيق المشترك بشأن انتخابات عضوية مجلس المنظمة.

ومن جانبه، أعرب جورجيوس ساوناتسوس عن تقديره لدور مصر المحوري في الطيران المدني إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على دعم الدولتين لبعضهما البعض واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين داخل أروقة الإيكاو، والعمل على توسيع أطر التعاون في المشروعات المشتركة لتعزيز الإستدامة والتقدم في المنطقة.