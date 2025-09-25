اليونان تطلق خططًا ثقافية لدمج الماضي بالحاضر وتعزيز التنمية المستدامة

قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" في أثينا، إن اليونان أعلنت عن إطلاق خطط ثقافية استراتيجية تهدف إلى دمج التراث التاريخي مع الإبداع المعاصر وتعزيز التنمية المستدامة.

هذه المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الثقافية والإعلامية، وتُعد خطوة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية للبلاد.

دمج الماضي بالحاضر عبر الفنون والثقافة

وأضاف بركات خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الصحف اليونانية أبرزت أن المبادرة لا تقتصر على حفظ التراث فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إبراز الإبداع المعاصر بما يعزز التنمية المستدامة والانفتاح الدولي.

التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية

وأوضح بركات أن المشروع تم بالتعاون بين وزارة الثقافة وثلاث مؤسسات أكاديمية كبرى، وشارك فيه نحو 50 باحثًا من خلال ورش عمل ومقابلات واستبيانات، بهدف جمع البيانات اللازمة لإعداد هذه الخطط الاستراتيجية.

خطط لتعزيز الاقتصاد المحلي وجذب السياحة

أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الحكومة اليونانية تهدف من خلال هذه الخطط إلى تحويل الخصوصيات الثقافية المحلية إلى علامة ثقافية مميزة، قادرة على جذب السياحة ودعم الاقتصاد المحلي. كما ستمنح اليونان قوة ناعمة إضافية على الساحة الدولية وتعزز مكانتها كوجهة فريدة تجمع بين التاريخ والإبداع.