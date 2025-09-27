اليونان تعلن التوصل إلى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا



أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس التوصل إلى اتفاقية عادلة وقانونية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يعد مصلحة مشتركة للبلدين.

وأكد رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس أن الاستقرار الحقيقي في دول جوار اليونان يعتمد أيضًا على وحدة ليبيا وسيادتها.

وشدد كيرياكوس عاى ضرورة أن يكون الشعب الليبي حرًا في تقرير مستقبله دون تدخل خارجي.

وفي وقت سابق علي هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ فقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك،

وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وكذا حرصه على دعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أهمية العمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات مثل الزراعة، وكذا دعم العلاقات على مستوي القطاع الخاص بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال استقدام العمالة الماهرةً، مُشيداً في هذا الصدد بالتعاون القائم في هذا المجال بين الجهات المعنية في البلدين.