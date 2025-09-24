برلماني: التعاون مع اليونان يعزز فرص الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة في مصر

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس يمثل نقطة انطلاق قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن التعاون مع اليونان يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المشترك ويُعزز التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تطوير مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة يعكس رؤية استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الطاقي.

وأشار إلى أن اتفاقيات العمالة الموسمية وتوسيع التعاون في قطاعات البناء والسياحة ستوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري، وستدعم نمو الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقيات.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع اليونان، لما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويُسهم في دفع عجلة التنمية.