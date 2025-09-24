برلمانية: التعاون الصناعي بين مصر واليونان خطوة نحو التكامل الإنتاجي في المتوسط

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون الصناعي والإنتاجي بين مصر واليونان، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة ويعزز مكانة البلدين كمحور صناعي ولوجستي في شرق المتوسط.

وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن توسيع الشراكة مع اليونان في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال سيساهم بشكل مباشر في نقل الخبرات، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي المشترك، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا، خاصة في ظل التوجه نحو الصناعات الخضراء والذكية.

فوائد التعاون المصري اليوناني

وأشارت إلى أن التعاون في ملفات مثل الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي، والغاز الطبيعي، يمثل بيئة مثالية لإقامة منصات صناعية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية لكل من مصر واليونان، بما في ذلك العمالة الماهرة، والموقع الجغرافي، واتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا.

وشددت النائبة على أن إحياء ملف العمالة المصرية في القطاعات الصناعية باليونان، يمثل خطوة إيجابية ليس فقط لتوفير فرص عمل، بل أيضًا لتعزيز التواصل الفني والمعرفي بين البلدين، داعية إلى تفعيل برامج تدريب صناعي مشتركة بالتنسيق مع القطاع الخاص اليوناني.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية أصبحت نموذجًا للتكامل الحقيقي في المنطقة، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة تدعم كل الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية المشتركة، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي القائم على التكنولوجيا الحديثة.