سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: التعاون الصناعي بين مصر واليونان خطوة نحو التكامل الإنتاجي في المتوسط

النائبة إيفلين متى،
النائبة إيفلين متى،
حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون الصناعي والإنتاجي بين مصر واليونان، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة ويعزز مكانة البلدين كمحور صناعي ولوجستي في شرق المتوسط.

وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن توسيع الشراكة مع اليونان في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال سيساهم بشكل مباشر في نقل الخبرات، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي المشترك، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا، خاصة في ظل التوجه نحو الصناعات الخضراء والذكية.

فوائد التعاون المصري اليوناني

وأشارت إلى أن التعاون في ملفات مثل الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي، والغاز الطبيعي، يمثل بيئة مثالية لإقامة منصات صناعية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية لكل من مصر واليونان، بما في ذلك العمالة الماهرة، والموقع الجغرافي، واتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا.

وشددت النائبة على أن إحياء ملف العمالة المصرية في القطاعات الصناعية باليونان، يمثل خطوة إيجابية ليس فقط لتوفير فرص عمل، بل أيضًا لتعزيز التواصل الفني والمعرفي بين البلدين، داعية إلى تفعيل برامج تدريب صناعي مشتركة بالتنسيق مع القطاع الخاص اليوناني.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية أصبحت نموذجًا للتكامل الحقيقي في المنطقة، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة تدعم كل الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية المشتركة، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي القائم على التكنولوجيا الحديثة.

النائبة إيفلين متى بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

حكاية نور مكسور

ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

إلهام عبد البديع

بعد عودتها لزوجها.. إلهام عبد البديع تعلن اعتزال الفن

انغام

بنت مصر صحيح.. محمود الخيام يدعم أنغام بعد حفلها في لندن

بالصور

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد

إم جي تكشف عن شاحنة البيك أب الجديدة MGU9 لمنافسة هايلكس ورينجر

MGU9

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

