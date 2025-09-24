مدبولي: نرفض أي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني

شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة.



وقال رئيس الوزراء، خلال قناة القاهرة الإخبارية، إننا نثمن الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وأن مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.



وأضاف مدبولي، أنه يجب دعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونرفض أي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن تهجير الفلسطينيين سيوسع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة.



وأشار إلى أن لا يجب التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، ويجب تنفيذ مسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويجب التعاطي مع غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.



وتابع: نؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين، ونؤكد ضرورة أن تخضع الضفة وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية.