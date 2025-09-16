غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية انتشال قطع أثرية تعود لـ"إتش إم إتش إس بريتانيك"، السفينة التوأم للـ"تايتانيك" والتي غرقت في المياه اليونانية ببحر إيجه عام 1916، للمرة الأولى على عمق 120 مترا.

وأوضح الوزارة في بيان لها، أن هذه القطع تشمل "جرس إنذار السفينة ومصباح الإشارة ومعدات محمولة متنوعة من الدرجتين الأولى والثانية وبلاط سيراميك من ديكور حمام تركي ومناظير مراقبة".

بنيت السفينة "بريتانيك"، العابرة للمحيطات وتوأم "تايتانيك"، في حوض لبناء السفن تابع لشركة "هارلاند آند وولف"، وصادرتها البحرية الملكية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى وحولتها إلى مستشفى عائم.

وفي نوفمبر عام 1916، اصطدمت بلغم ألماني قبالة إحدى جزر منطقة كيكلادس اليونانية، وغرقت في أقل من ساعة ما أسفر عن مقتل 30 شخصا من أصل 1065 كانوا على متنها.

وجرى انتشال أولى القطع الأثرية من السفينة بمساعدة علماء وفريق من أحد عشر غواصا مشاركين في برنامج أبحاث يقوده المؤرخ البريطاني الهاوي سايمن ميلز، من مؤسسة "بريتانيك"، تحت إشراف الهيئة اليونانية للآثار الغارقة.

ولم يتسن انتشال بعض القطع التي اختيرت في البداية نظرا لموقعها وسوء حالتها المحفوظة، وستنقل القطع المنتشلة إلى مختبرات أجهزةالأمن اليونانية، وستكون جزءا من معرض دائم في متحف الآثار الغارقة الجديد الذي يعمل على تشييده حاليا في ميناء بيرايوس الرئيسي بالقرب من العاصمة أثينا.