قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025
اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
الدوحة تجمع العرب والمسلمين.. قمة استثنائية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل
مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"

السفينة تايتانيك
السفينة تايتانيك
هاجر رزق

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية انتشال قطع أثرية تعود لـ"إتش إم إتش إس بريتانيك"، السفينة التوأم للـ"تايتانيك" والتي غرقت في المياه اليونانية ببحر إيجه عام 1916، للمرة الأولى على عمق 120 مترا.

وأوضح الوزارة في بيان لها، أن هذه القطع تشمل "جرس إنذار السفينة ومصباح الإشارة ومعدات محمولة متنوعة من الدرجتين الأولى والثانية وبلاط سيراميك من ديكور حمام تركي ومناظير مراقبة".

بنيت السفينة "بريتانيك"، العابرة للمحيطات وتوأم "تايتانيك"، في حوض لبناء السفن تابع لشركة "هارلاند آند وولف"، وصادرتها البحرية الملكية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى وحولتها إلى مستشفى عائم.

وفي نوفمبر عام 1916، اصطدمت بلغم ألماني قبالة إحدى جزر منطقة كيكلادس اليونانية، وغرقت في أقل من ساعة ما أسفر عن مقتل 30 شخصا من أصل 1065 كانوا على متنها.

وجرى انتشال أولى القطع الأثرية من السفينة بمساعدة علماء وفريق من أحد عشر غواصا مشاركين في برنامج أبحاث يقوده المؤرخ البريطاني الهاوي سايمن ميلز، من مؤسسة "بريتانيك"، تحت إشراف الهيئة اليونانية للآثار الغارقة.

ولم يتسن انتشال بعض القطع التي اختيرت في البداية نظرا لموقعها وسوء حالتها المحفوظة، وستنقل القطع المنتشلة إلى مختبرات أجهزةالأمن اليونانية، وستكون جزءا من معرض دائم في متحف الآثار الغارقة الجديد الذي يعمل على تشييده حاليا في ميناء بيرايوس الرئيسي بالقرب من العاصمة أثينا.

تايتانيك قطع أثرية جرس إنذار بريتانيك أثينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

لقطة من موقع الحريق

حريق في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. فيديو وصور

أرشيفية

تجديد حبس 4 سيدات أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بقصر النيل

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

بالصور

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد