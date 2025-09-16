ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددا.

وأكد مكتب نتنياهو في منشور على "إكس"، أن استهداف قادة حركة حماس في الدوحة كان عملية إسرائيلية "مستقلة تماما".

ونفى ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغه بهجوم الدوحة قبل وقوعه، و ذلك خلال مؤتمر صحفي.



وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، الإثنين، أن نتنياهو أبلغ ترامب، بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في قطر، قبل وقوع الضربة، الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض، قد شدد على أنه لم يكن على علم بالضربة إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يتح لترامب أي فرصة للاعتراض على الضربة.

لكن "أكسيوس" نقل عن سبعة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة، وأنه رغم تأخر وقت إبلاغهم إلا أن المدة كانت كافية لإلغاء الضربة، أو الاعتراض عليها.

ونفى ترامب، مساء الهجوم، علمه بخطط إسرائيل للهجوم على الدوحة، مضيفا أنه ليس راضيا عن الهجوم، خصوصا أن قطر حليف رئيسي لواشنطن.