غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة

وقعت 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، على مناطق في مدينة غزة، بحسب ما افاد به التلفزيون الفلسطيني، مساء أمس الإثنين.

وأشار التلفزيون إلى كثافة نارية في مناطق أبراج المخابرات والكرامة والأحياء الشمالية الغربية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات "الكواد كابتر" تجاه أي هدف متحرك في محيط تلك المواقع.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من مساء الإثنين إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مدينة غزة، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها، ويبدو أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق عملية "عربات جدعون.