هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
خطاب يدرس.. خديجة بن قنة تعلق على كلمة الرئيس السوري بالقمة العربية

خديجة بن قنة
خديجة بن قنة
سارة عبد الله

علقت الإعلامية خديجة بن قنة، مذيعة قناة الجزيرة على خطاب رئيس سوريا في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة.

وكتبت خديجة بن قنة عبر حسابها على فيسبوك: "خطاب من خمسين ثانية يُدرس في معاهد العلوم السياسية والدبلوماسية..
وينك يا بثار، كنا نستمع للخطاب ساعة ونطلع مش فاهمين شي".

وشهدت القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة اليوم الاثنين سابقة تاريخية لم تحدث من قبل حيث استغرفت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع دقيقة واحدة فقط.

وقال الرئيس السوري إنه "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت".

وأضاف الشرع "لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمراً، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر".

وأكد أنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط.

تأتي القمة بعد مرور أسبوع على العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف اغتيال قادة حماس في الدوحة.

نجوم تفاعلوا مع التريند
كسور العظام
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
اللقيمات السعودية
مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

