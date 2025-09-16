خطاب يدرس.. خديجة بن قنة تعلق على كلمة الرئيس السوري بالقمة العربية

علقت الإعلامية خديجة بن قنة، مذيعة قناة الجزيرة على خطاب رئيس سوريا في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة.

وكتبت خديجة بن قنة عبر حسابها على فيسبوك: "خطاب من خمسين ثانية يُدرس في معاهد العلوم السياسية والدبلوماسية..

وينك يا بثار، كنا نستمع للخطاب ساعة ونطلع مش فاهمين شي".

وشهدت القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة اليوم الاثنين سابقة تاريخية لم تحدث من قبل حيث استغرفت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع دقيقة واحدة فقط.

وقال الرئيس السوري إنه "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت".

وأضاف الشرع "لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمراً، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر".

وأكد أنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط.

تأتي القمة بعد مرور أسبوع على العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف اغتيال قادة حماس في الدوحة.