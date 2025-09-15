استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الإثنين، إلى 62 شهيدًا، غالبيتهم في مدينة غزة.



ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيّرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة فوق سطح منزل لعائلة الكويفي بحي النصر غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية بشارع الجلاء، وشاحنة مياه في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.



ومنذ صباح اليوم الاثنين، دمر جيش الاحتلال عددًا من العمارات والأبراج السكنية، أبرزها برج الغفري -أعلى أبراج المدينة- والمكون من 20 طابقًا ويقطنه المئات من العائلات، إضافة إلى أنه يضم مقرات لوسائل إعلام وشركات إنتاج إعلامي وشركات تجارية أخرى.



وخلال الأسابيع الماضية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في غزة، في سياسة تهدف لإجبار المواطنين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع، عقب إقرار حكومة الاحتلال، في الثامن من أغسطس الماضي، خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة.



فيما بدأ جيش الاحتلال، في 11 أغسطس الماضي، العدوان المكثف على المدينة، بدءًا بحي الزيتون (جنوب شرق)، والذي تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.



وعلى مدى الأسابيع اللاحقة، انتقل جيش الاحتلال في عدوانه وسياسة تدمير الأحياء السكنية إلى حي الصبرة جنوبًا، ومن ثم أحياء شمالي المدينة، ولاحقًا غربها.



ومنذ ذلك الوقت وحتى مساء أول أمس السبت، دمر الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل أو بليغ أكثر من 3600 بناية وبرج في مدينة غزة، فيما دمر نحو 13 ألف خيمة تؤوي نازحين.



ومنذ السابع من أكتوبر عام 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفًا و905 شهداء، و164 ألفًا و926 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 مواطنًا بينهم 145 طفلًا.

