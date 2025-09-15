سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

شهدت القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة اليوم الاثنين سابقة تاريخية لم تحدث من قبل حيث استغرفت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع دقيقة واحدة فقط.

وقال الرئيس السوري إنه "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت".

وأضاف الشرع "لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمراً، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر".

وأكد أنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط.

تأتي القمة بعد مرور أسبوع على العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف اغتيال قادة حماس في الدوحة.

وافتتح أمير قطر تميم بن حمد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث أكد أن "الدوحة تعرضت لاعتداء غادر، وأن العدوان الإسرائيلي كان صادماً للعالم بأكمله.. تسبب في سقوط قتلى بينهم قطري"، واصفاً العدوان بأنه "عمل إرهابي جبان". وأشار إلى أن قطر تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء حرب الإبادة بغزة وإعادة الرهائن.