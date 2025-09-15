تصعيد عنصري.. بن غفير يدعو لتهجير الفلسطينيين وبناء أبراج لليهود في غزة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، اليوم الاثنين، أنه يريد بناء حي "فاخر" لضباط الشرطة الإسرائيلية على أنقاض قطاع غزة، وقد لاقى ذلك استحسانًا كبيرًا من كبار المسؤولين خلال حفل نخب رأس السنة العبرية.

وأكد بن غفير، زعيم اليمين المتطرف، أمام الحشد الجالس في قاعة كبيرة بأكاديمية الشرطة الوطنية بالمدينة: "سنُنهي المهمة، ونحتل غزة"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبعد تحقيق ذلك، قال بنبرة حازمة: "نريد إنشاء حي لضباط الشرطة في غزة أيضًا"، مضيفا "وسط تصفيق خفيف: "على شاطئ البحر، سيكون كل شيء مثاليًا".

ووصف الحي المُتصوّر بأنه "فاخر"، ويضم مبانٍ شاهقة.

وأصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن حكومته لا تسعى إلى إعادة توطين سكان غزة، على الرغم من أن بن غفير وآخرين في حكومته يُطالبون بذلك بشدة. وتابع بن غفير قائلاً: "حان وقت التسوية - الاستيطان اليهودي، وحان وقت تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة، وحان وقت تطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين".

وتعهد بن غفير الأسبوع الماضي بالمضي قدمًا في مشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين الفلسطينيين في أعقاب هجوم إطلاق نار مميت في القدس.

وكان من المقرر مناقشته صباح الثلاثاء في لجنة الأمن القومي بالكنيست.