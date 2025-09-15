قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

يديعوت أحرونوت تسلط الضوء على كلمة الرئيس السيسي للإسرائيليين: الحرب تهدد السلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة بشأن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية .

و أشارت الصحيفة  إلى كلمة الرئيس السيسي التي قال فيها"تنعقد القمة في ظل تحديات جسيمة، وإسرائيل تسعى لتحويل المنطقة إلى ساحة لهجومها، إن الهجوم على قطر انتهاك خطير للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة. وأحذر من أن سلوك إسرائيل المنفلت سيزيد من تصعيد الصراع ويقوض الاستقرار في المنطقة.

وتابع: إن الفوضى الإسرائيلية وغطرستها المتزايدة تتطلب منا العمل وفق مبادئ تعبر عن رؤيتنا المشتركة. على إسرائيل أن تدرك أن أمنها وسيادتها لن يتحققا بالقوة، بل باحترام القانون وسيادة الدول".


وأضاف الرئيس السيسي أن "مصر تؤكد رفضها القاطع لأي مقترح يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم. لقد حان الوقت للتعامل الجاد مع القضية الفلسطينية"، محذرًا: "رسالتنا اليوم واضحة: لن نقبل بأي مساس بسيادة بلادنا. وفي هذه الظروف الحرجة، لا بد من إنشاء آلية تشاور عربية إسلامية لمواجهة التحديات"

 و أوضحت الصحيفة الإسرائيلي أن  الرئيس السيسي وجه خطابه إلى الإسرائيليين قائلاً: "ما يحدث الآن يضر بمستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويقطع الطريق على أي فرصة لاتفاقيات سلام جديدة، بل ويضر باتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة". 

وأكد الرئيس السيسي أن العواقب ستكون وخيمة عندما تعود المنطقة إلى أجواء الصراع وتفقد زخم بناء السلام، وأن هذا ثمن سيدفعه الجميع دون استثناء. وأضاف: "لا تدعوا جهود أجدادنا من أجل السلام تذهب سدى".

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية الاستثنائية العاصمة القطرية الدوحة إسرائيل

