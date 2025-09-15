ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين توجيه ضربة عسكرية إلى فنزويلا استهدفت مهربي المخدرات.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الضربة استهدفت مهربي مخدرات إرهابيين فنزويليين عندما تأكدنا أنهم موجودون بالمياه الدولية ويهربون مخدرات.

وقال ترامب إن الضربة التي نفذتها قواتنا أدت إلى مقتل 3 إرهابيين دون إلحاق أذى بأي من أفراد قواتنا، ونفذت هذا الصباح.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس ترامب إرسال عشر مقاتلات من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو، فى إطار مزاعمه حول محاربة كارتيلات المخدرات.

فى المقابل، حذر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو من أن بلاده "ستدخل فورًا مرحلة الكفاح المسلح إذا تعرضت لأى هجوم"، متهمًا واشنطن باستخدام مزاعم تهريب المخدرات ذريعة لاستهداف فنزويلا.